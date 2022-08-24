Збирав дані про HIMARS: у Миколаївській області затримали коригувальника армії РФ

В ході контрдиверсійної спецоперації в Миколаївській області затриманий коректувальник російської армії, що збирав інформацію про дислокацію і переміщення артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, основним завданням жителя Миколаївської області було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Отриману інформацію окупанти планували використовувати для підготовки і проведення диверсій і ракетних ударів.

Слідчі СБУ повідомили навіднику про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.