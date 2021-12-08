Собирается ли Россия нападать на Украину: ответ Путина

Президент России Владимир Путин считает провокационными вопросы о возможном нападении на Украину. По его словам, Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но должна обеспечивать свою безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина.
"Это провокационный вопрос. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами", - ответил Путин на вопрос о возможности нападении на Украину.
Он добавил, что опыт размещения систем ПРО в Польше и Румынии дает основания полагать, что это же самое произойдет и в случае вступления Украины в НАТО.
"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия… Вот в таком объеме достаточно будет ответить на сегодняшний день", - добавил российский президент.
Напомним, на вчерашних переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО - это не дело России.
До этого в МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО "будет иметь серьезные негативные последствия для Европы" и называли данный вопрос "красной линией".