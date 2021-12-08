Чи збирається Росія нападати на Україну: відповідь Путіна

Президент Росії Володимир Путін вважає провокаційними питання про можливий напад на Україну. За його словами, Москва проводить миролюбну зовнішню політику, але повинна забезпечувати свою безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна.
"Це провокаційне питання. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, в середньостроковій і більш віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами", - відповів Путін на питання про можливість нападу на Україну.
Він додав, що досвід розміщення систем ПРО в Польщі та Румунії дає підстави вважати, що це ж саме відбудеться і в разі вступу України до НАТО.
"Нас не може не турбувати перспектива можливого прийняття України до НАТО, тому що за цим піде розміщення там відповідних військових контингентів, баз і загрозливої нам зброї... Ось в такому обсязі достатньо буде відповісти на сьогоднішній день", - додав російський президент.
Нагадаємо, на вчорашніх переговорах президентів США та Росії порушувалося питання гарантій невступу України до НАТО. Американський лідер Джо Байден дав чітко зрозуміти, що розширення НАТО - це не справа Росії.
До цього в МЗС Росії заявили, що вступ України до НАТО "матиме серйозні негативні наслідки для Європи" і називали це питання "червоною лінією".