С собаками и десантом: как Бельгия брала на абордаж "теневой" танкер РФ

Бельгийские военные задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который входит в "теневой флот" РФ. Судно, перевозившее сырье под фальшивым флагом Гвинеи, было отбуксировано в порт Зебрюгге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF .

Детали спецоперации в море

Масштабная операция по задержанию 180-метрового танкера состоялась в ночь на воскресенье, 1 марта. В ней приняли участие 93 военнослужащих, служебные собаки, а также французские военно-морские силы. После высадки на борт инспекторы подтвердили использование "чужого" флага и обнаружили поддельные судоходные документы.

По словам начальника штаба обороны Бельгии генерала Фредерика Вансины, за танкером следили длительное время.

Судно имело характерные признаки "теневого флота": регулярные рейсы между РФ и Южной Америкой, частое отключение систем идентификации и постоянную смену флагов.

Серьезный удар по теневому флоту: в Северном море наши французские вертолеты ВМС помогли вчера вечером в высадке бельгийскими силами нефтяного танкера, находящегося под международными санкциями.



Европейцы полны решимости перекрыть источники финансирования агрессивной войны России... pic.twitter.com/CnoxyND7BB - Эммануэль Макрон (@EmmanuelMacron) 1 марта 2026 года

Геополитическое значение и санкции

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Ethera фигурирует в санкционных списках ЕС как судно, связанное с российскими схемами продажи нефти. Он отметил, что существуют "серьезные признаки обмана и сознательного нарушения международных ограничений".

Бельгия стала второй страной ЕС после Франции, которая арестовала нефтяной танкер из "теневого флота" Москвы. Сейчас федеральная прокуратура открыла дело за нарушение кодекса судоходства, а 21 члена экипажа уже идентифицировали.