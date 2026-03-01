ua en ru
С собаками и десантом: как Бельгия брала на абордаж "теневой" танкер РФ

Воскресенье 01 марта 2026 15:53
С собаками и десантом: как Бельгия брала на абордаж "теневой" танкер РФ
Автор: Валерия Полищук

Бельгийские военные задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который входит в "теневой флот" РФ. Судно, перевозившее сырье под фальшивым флагом Гвинеи, было отбуксировано в порт Зебрюгге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Читайте также: Ответ мафии: Зеленский назвал способ, как остановить "теневой флот" РФ

Детали спецоперации в море

Масштабная операция по задержанию 180-метрового танкера состоялась в ночь на воскресенье, 1 марта. В ней приняли участие 93 военнослужащих, служебные собаки, а также французские военно-морские силы. После высадки на борт инспекторы подтвердили использование "чужого" флага и обнаружили поддельные судоходные документы.

По словам начальника штаба обороны Бельгии генерала Фредерика Вансины, за танкером следили длительное время.

Судно имело характерные признаки "теневого флота": регулярные рейсы между РФ и Южной Америкой, частое отключение систем идентификации и постоянную смену флагов.

Геополитическое значение и санкции

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Ethera фигурирует в санкционных списках ЕС как судно, связанное с российскими схемами продажи нефти. Он отметил, что существуют "серьезные признаки обмана и сознательного нарушения международных ограничений".

Бельгия стала второй страной ЕС после Франции, которая арестовала нефтяной танкер из "теневого флота" Москвы. Сейчас федеральная прокуратура открыла дело за нарушение кодекса судоходства, а 21 члена экипажа уже идентифицировали.

Теневой флот РФ

Сегодня Бельгия впервые перехватила танкер российского "теневого флота". Судно отправили в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

Ранее президент Владимир Зеленский приветствовал задержание танкера, назвав его "плавучим кошельком Москвы". Он призвал европейских партнеров к конфискации таких судов и использования их груза для нужд безопасности Европы.

