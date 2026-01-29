Собака напав на дитину на Київщині: хлопчик у лікарні, поліція шукає власника тварини

У місті Тетіїв на Білоцерківщині собака покусав 8-річного хлопчика, який грався на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями, поліція з’ясовує обставини інциденту та встановлює власника тварини.
Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення Нацполіції у Київській області.
Подія сталася 28 січня в одному з дворів багатоповерхових будинків у Тетієві. За даними правоохоронців, собака напав на малолітнього хлопчика під час гри на дитячому майданчику.
У результаті нападу дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.
У Білоцерківському районному управлінні поліції повідомили, що інформацію про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Правоохоронці проводять перевірку, з’ясовують усі обставини нападу та встановлюють можливого власника собаки.
У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, звертатися на спецлінію 102 або до чергової частини Тетіївського відділення поліції за телефоном 0 (98) 958 18 93.
