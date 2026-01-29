Собака напав на дитину на Київщині: хлопчик у лікарні, поліція шукає власника тварини

Що сталося

Подія сталася 28 січня в одному з дворів багатоповерхових будинків у Тетієві. За даними правоохоронців, собака напав на малолітнього хлопчика під час гри на дитячому майданчику.

У результаті нападу дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Реакція поліції

У Білоцерківському районному управлінні поліції повідомили, що інформацію про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці проводять перевірку, з’ясовують усі обставини нападу та встановлюють можливого власника собаки.

Поліція звертається до свідків

У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, звертатися на спецлінію 102 або до чергової частини Тетіївського відділення поліції за телефоном 0 (98) 958 18 93.