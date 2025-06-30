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Собачникам на заметку: 8 команд, которые должен знать каждый питомец

Понедельник 30 июня 2025 16:44
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Собачникам на заметку: 8 команд, которые должен знать каждый питомец Базовые команды, которые должна знать каждая собака (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Многие владельцы собак считают, что главное - научить питомца командам. Но гораздо важнее - сделать это правильно: с пониманием логики животного, с четкой последовательностью, без крика и наказаний.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина.

Какие команды собака должна знать

"Первое, что собака должна знать, - это ее кличка. И не просто, а реагировать на нее. Вторая команда - это "ко мне", чтобы собака подошла и зафиксировалась. Она должна сесть, никуда не убегать, смотреть на хозяина", - объясняет Локтионов.

Еще одна базовая команда - "гуляй". Это так называемая команда открепления.

"Любая команда имеет свой финал, а финал - это не похвалить, а отпустить. Люди делают ошибку, потому что собака выполняет команду, ей дают еду и она убегает. В этом нет смысла, потому что собака должна ждать завершения", - говорит эксперт.

Также в базовый набор входят команды:

  • "рядом"
  • "сидеть"
  • "лежать"
  • "место"
  • "нельзя", но ее вводят не сразу

"Перед тем, как вводить собаке команду "нельзя", нужно научить ее что-то делать. Потому что даже мы сначала учим ПДД, а потом нас штрафуют, а не наоборот", - отмечает кинолог.

После каждой правильно выполненной команды важно дать лакомство - это подкрепление и основа эффективного обучения.

Стоит ли наказывать собаку

"В зависимости от того, что именно является наказанием. Например, для меня является наказанием, когда мы играем, собака уже разыгралась, а мы резко переводим ее на команду "сидеть". То есть ввели в дисциплину и выдержку", - объясняет Локтионов.

Он добавляет: в кинологии допускается, например, короткое подергивание поводка. Но кричать или бить - недопустимо. По словам Алексея, так поступают нервные люди, потому что не понимают собак.

Многие ругают собаку за вред, который заметили через час или два. Но в этом нет смысла.

"Собака связывает одно действие с другим до трех секунд. А когда мы формируем навык - это вообще до одной секунды. Причинно-следственная связь у собаки не формируется действие через действие", - объясняет эксперт.

Поэтому, когда люди ругают собаку после возвращения домой, она связывает это с вашим приходом, а не со своим поступком. Таким образом собака просто будет бояться, когда вы приходите.

"Собаку надо не наказывать, собаку надо воспитывать", - подчеркивает Локтионов.

А для этого удовлетворять ее потребности в движении, контакте и общении, учить оставаться дома в одиночестве и постепенно адаптировать к быту.

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