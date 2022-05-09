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"Снова вместе победим". Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за утверждение закона о ленд-лизе. Глава государства назвал решение о помощи историческим шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

Зеленский выразил уверенность в победе Украины после такого решения.

"Спасибо Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе - исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - говорится в сообщении.

Подробнее об особенностях нынешнего закона читайте в материале "США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины".

Напомним, ранее Байден призвал Конгресс поторопиться с принятием закона о выделении дополнительных 33 млрд долларов для Украины, поскольку США в рамках нынешнего бюджета смогут продолжать оказывать военную помощь Украине только до конца мая.

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Джозеф БайденВладимир Зеленский