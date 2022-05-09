"Знову разом переможемо". Зеленський подякував Байдену за ленд-ліз

Президент України Володимир Зеленський подякував США за затвердження закону про ленд-ліз. Глава держави назвав рішення про допомогу історичним кроком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.

"Спасибі Джо Байдену і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу і майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому", - йдеться в повідомленні.

Зеленський висловив упевненість у перемозі України після такого рішення.

Детальніше про особливості нинішнього закону читайте в матеріалі "США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Тепер для України".

Нагадаємо, раніше Байден закликав Конгрес поквапитися з прийняттям закону про виділення додаткових 33 млрд доларів для України, оскільки США в рамках нинішнього бюджету зможуть продовжувати надавати військову допомогу Україні тільки до кінця травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.