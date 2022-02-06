Сноуборд-слоупстайл на Олимпийских играх: лучшие результаты показала новозеландка

На Олимпийских играх 2022 в Пекине прошла квалификация по сноуборду в женском слоупстайле. Лучшие результаты в этом виде спорта показала двукратная чемпионка мира новозеландка Зоуи Садовски-Синнотт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Олимпийских игр в Twitter.
Зои Садовски-Синнотт набрала больше всего балов (92,88 балла) и завоевала первую золотую медаль зимних Олимпийских игр для Новой Зеландии.
"Зои Садовски Синнотт выигрывает первую в истории #Gold медаль Новой Зеландии на зимних Олимпийских играх, доминируя в женском #Snowboard слоупстайле!", - говорится в сообщении.
На втором месте оказалась американка Джулия Марино. Бронзу завоевала Тесс Коади из Авсралии.
Напомним, что хозяева Игр также завоевал золото на Олимпиаде 2022 в Пекине. Китайцы стали победителями в смешанной эстафете по шорт-треку.