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Сноуборд-слоупстайл на Олімпійських іграх: кращі результати показала новозеландка

Автор: Наталья Скороход

На Олімпійських іграх 2022 у Пекіні пройшла кваліфікація зі сноуборду в жіночому слоупстайлі. Кращі результати в цьому виді спорту показала дворазова чемпіонка світу новозеландка Зоуі Садовскі-Сіннотт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінка Олімпійських ігор в Twitter.

Зої Садовскі-Сіннотт набрала найбільше балів (92,88 бала) і завоювала першу золоту медаль зимових Олімпійських ігор для Нової Зеландії.

"Зої Садовскі Сіннотт виграє першу в історії #Gold медаль Нової Зеландії на Зимових Олімпійських іграх, домінуючи в жіночому # Snowboard слоупстайлі!",- йдеться в повідомленні.

На другому місці опинилася американка Джулія Марино. Бронзу завоювала Тесс Коаді з Авсралії.

Нагадаємо, що господарі ігор також завоював золото на Олімпіаді 2022 в Пекіні. Китайці стали переможцями в змішаній естафеті по шорт-треку.

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Олімпіада