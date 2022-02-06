Сноуборд-слоупстайл на Олімпійських іграх: кращі результати показала новозеландка

На Олімпійських іграх 2022 у Пекіні пройшла кваліфікація зі сноуборду в жіночому слоупстайлі. Кращі результати в цьому виді спорту показала дворазова чемпіонка світу новозеландка Зоуі Садовскі-Сіннотт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінка Олімпійських ігор в Twitter.
Зої Садовскі-Сіннотт набрала найбільше балів (92,88 бала) і завоювала першу золоту медаль зимових Олімпійських ігор для Нової Зеландії.
"Зої Садовскі Сіннотт виграє першу в історії #Gold медаль Нової Зеландії на Зимових Олімпійських іграх, домінуючи в жіночому # Snowboard слоупстайлі!",- йдеться в повідомленні.
На другому місці опинилася американка Джулія Марино. Бронзу завоювала Тесс Коаді з Авсралії.
Нагадаємо, що господарі ігор також завоював золото на Олімпіаді 2022 в Пекіні. Китайці стали переможцями в змішаній естафеті по шорт-треку.