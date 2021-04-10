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Ясно и до +14 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в субботу, 10 апреля, будет солнечная погода. Температура воздуха днем будет варьироваться от +8 до +14 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

Во всех областях погода будет ясная. В западных и центральных областях днем столбики термометров покажут +11+13 градусов, на Закарпатье и Волыни до +14, ночью +3-1. На севере и востоке немного прохладнее - +10+12 градусов днем, в Черниговской и Сумской областях ночью +1-1, на Донбассе +1+3 градуса. На юге страны днем воздух прогреется до +10+13 градусов, в Одесской области +8+10, ночью от +3 до -1.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет ясная погода. Температура воздуха днем составит +10+12 градусов, ночью 0+2.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине начался вегетационный период. С 12 апреля заморозки на поверхности почвы будут иметь потенциально опасный или стихийный характер.

Напомним, на выходных в Украине ожидается теплая весенняя погода. Температура воздуха днем ​​местами повысится до +19.

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