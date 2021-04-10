Ясно и до +14 тепла: прогноз погоды на сегодня

Погода в областях

Во всех областях погода будет ясная. В западных и центральных областях днем столбики термометров покажут +11+13 градусов, на Закарпатье и Волыни до +14, ночью +3-1. На севере и востоке немного прохладнее - +10+12 градусов днем, в Черниговской и Сумской областях ночью +1-1, на Донбассе +1+3 градуса. На юге страны днем воздух прогреется до +10+13 градусов, в Одесской области +8+10, ночью от +3 до -1.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет ясная погода. Температура воздуха днем составит +10+12 градусов, ночью 0+2.