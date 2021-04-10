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Ясно і до +14 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у суботу, 10 квітня, буде сонячна погода. Температура повітря вдень буде коливатись від +8 до +14 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в областях

У всіх областях погода буде ясна. У західних та центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +11+13 градусів, на Закарпатті та Волині до +14, вночі +3-1. На півночі і сході трохи прохолодніше - +10+12 градусів вдень, у Чернігівській і Сумській областях вночі +1-1, на Донбасі +1+3 градуси. На півдні країни вдень повітря прогріється до +10+13 градусів, в Одеській області +8+10, вночі від +3 до-1.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде ясна погода. Температура повітря вдень становитиме +10+12 градусів, вночі 0+2.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні розпочався вегетаційний період. З 12 квітня заморозки на поверхні ґрунту будуть мати потенційно небезпечний або стихійний характер.

Нагадаємо, на вихідних в Україні очікується тепла весняна погода. Температура повітря вдень місцями підвищиться до +19.

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