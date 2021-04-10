Ясно і до +14 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Погода в областях

У всіх областях погода буде ясна. У західних та центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +11+13 градусів, на Закарпатті та Волині до +14, вночі +3-1. На півночі і сході трохи прохолодніше - +10+12 градусів вдень, у Чернігівській і Сумській областях вночі +1-1, на Донбасі +1+3 градуси. На півдні країни вдень повітря прогріється до +10+13 градусів, в Одеській області +8+10, вночі від +3 до-1.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде ясна погода. Температура повітря вдень становитиме +10+12 градусів, вночі 0+2.