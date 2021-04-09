ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Опасные заморозки. Снижение температуры с 12 апреля может иметь стихийный характер

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 12:52
Опасные заморозки. Снижение температуры с 12 апреля может иметь стихийный характер Фото: заморозки с 12 апреля могут быть опасными (pixabay.com)
Автор: Юлия Струк

Украинский гидрометцентр сообщает, что с 12 апреля заморозки на поверхности почвы будут иметь потенциально опасный или стихийный характер. В Украине начался вегетационный период.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Начиная с 12 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до нуля и ниже, то это уже можно считать заморозками, которые будут иметь потенциально опасный или стихийный характер, ведь в Украине уже начался вегетационный период, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5 градусов тепла и выше", - указано в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы при ясной, тихой погоде, когда создаются условия для интенсивного радиационного выхолаживания земной поверхности и приземного слоя воздуха.

"Заморозки возможны также вследствие общего похолодания. Опасные заморозки преимущественно имеют адвективно-радиационный характер", - сказано в сообщении.

Так, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.

Напомним, в Украине на выходных, 10-11 апреля, ожидается теплая весенняя погода. Температура воздуха днем ​​местами повысится до +19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Гидрометцентр заморозки
NEWS
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине