Опасные заморозки. Снижение температуры с 12 апреля может иметь стихийный характер

Украинский гидрометцентр сообщает, что с 12 апреля заморозки на поверхности почвы будут иметь потенциально опасный или стихийный характер. В Украине начался вегетационный период.

"Начиная с 12 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до нуля и ниже, то это уже можно считать заморозками, которые будут иметь потенциально опасный или стихийный характер, ведь в Украине уже начался вегетационный период, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5 градусов тепла и выше", - указано в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы при ясной, тихой погоде, когда создаются условия для интенсивного радиационного выхолаживания земной поверхности и приземного слоя воздуха.

"Заморозки возможны также вследствие общего похолодания. Опасные заморозки преимущественно имеют адвективно-радиационный характер", - сказано в сообщении.