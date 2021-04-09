Потепление до +19: прогноз погоды в Украине на выходные

Прогноз погоды в Украине на субботу

В субботу, 10, апреля по всей Украине ожидается теплая, солнечная погода. Теплее всего будет на Западе Украины, где днем столбики термометров поднимутся до +17. Однако ночью и некоторых регионах возможны заморозки до минус 1.

На Севере днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне 12-15 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус 1. На Востоке и Юге днем будет +12 - +15, ночью - от 0 до + 3. В Крыму днем - 12-14 градусов тепла, ночью - от +2 до +4. В Центре днем тоже будет тепло – от +13 до +16. Ночью возможны заморозки до -2.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье

В воскресенье, 11 апреля, теплее будет на Западе. Здесь температура днем поднимется до +19. Заморозки ночью до -1 возможны только на Буковине. На Севере температура воздуха днем ожидается на уровне 13-16 градусов тепла, ночью возможны заморозки до -2. В большинстве регионов Центра днем будет от +14 до +16, а в Винницкой области - от +16 до +18. Ночью возможны заморозки до -2. На Юге и Востоке днем ожидается от +12 до +15, ночью 1-4 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу в Киеве и Киевской области

В Киеве в субботу, 10 апреля, днем будет 12...14 градусов тепла, ночью будет от 0 до +2. В других регионах Киевской области температура воздуха будет колебаться в пределах +14 - +16, ночью в некоторых районах возможно похолодание до - 1.

Прогноз погоды на воскресенье в Киеве и Киевской области

В воскресенье, 11 апреля, в Киеве днем будет от +15 до +17, ночью от 0 до +2. В других районах Киевской области ожидается температура воздуха в пределах +14 - +16, ночью местами возможны заморозки до -1.