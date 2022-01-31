Снизить давление, отвести войска. Кулеба требует от РФ доказать, что она не хочет нападать Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о недоверии к словам России, что у нее нет желания нападать на Украину снова. Он требует доказать эти слова действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, Россия сделала ряд заявлений о том, что она не хочет войны с Украиной.

"Подчеркиваю, что лучший способ РФ доказать искренность этих слов - это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от идей дестабилизации ситуации из-за надуманных протестов, кибератак... РФ должна продолжить дипломатический контакт", - заявил Кулеба.

Глава МИД заявил, что лучший способ доказать слова о ненападении - отвести войска и оборудование от границы, а также с временно оккупированных территорий Украины. По его словам, это первые шаги к деэскалации.