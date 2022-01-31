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Снизить давление, отвести войска. Кулеба требует от РФ доказать, что она не хочет нападать Украину

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 января 2022 15:19
Снизить давление, отвести войска. Кулеба требует от РФ доказать, что она не хочет нападать Украину Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о недоверии к словам России, что у нее нет желания нападать на Украину снова. Он требует доказать эти слова действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, Россия сделала ряд заявлений о том, что она не хочет войны с Украиной.

"Подчеркиваю, что лучший способ РФ доказать искренность этих слов - это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от идей дестабилизации ситуации из-за надуманных протестов, кибератак... РФ должна продолжить дипломатический контакт", - заявил Кулеба.

Глава МИД заявил, что лучший способ доказать слова о ненападении - отвести войска и оборудование от границы, а также с временно оккупированных территорий Украины. По его словам, это первые шаги к деэскалации.

Напомним, на прошлой неделе глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны.

Более того, в РФ заявили, что даже мысть о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой". Хотя на востоке Украины, а именно на территории Донецкой и Луганской областей продолжаются боевые действия.

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Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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