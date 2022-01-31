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Знизити тиск, відвести війська. Кулеба вимагає від РФ довести, що вона не хоче нападати Україну

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 15:19
Знизити тиск, відвести війська. Кулеба вимагає від РФ довести, що вона не хоче нападати Україну Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про недовіру до слів Росії, що вона не має бажання нападати на Україну знову. Він вимагає довести ці слова діями.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, Росія зробила низку заяв про те, що вона не хоче війни з Україною.

"Наголошую, що найкращий спосіб РФ довести щирість цих слів - це негайно знизити військовий, політичний та економічний тиск на Україну, відмовитись від ідей дестабілізації ситуації через надумані протести, кібератаки... РФ має продовжити дипломатичний контакт", - заявив Кулеба.

Голова МЗС заявив, що найкращй спосіб довести слова про ненапад - відвести війська та обладнання від кордону, а також з тимчасово окупованих територій України. За його словами, це перші кроки до деескалації.

Нагадаємо, минулого тижня голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче війни.

Більше того, у РФ заявили, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною". Хоча на сході України, а саме на території Донецької та Луганської областей, тривають бойові дії.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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