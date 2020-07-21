Инвесторы в "зеленую" енергетику ждут принятия гарантий, согласованных с правительством Украины. Если Верховная рада не утвердит законопроект о "зеленом" тарифе, "будет катастрофа для инвестиционного климата".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, "зеленым" инвесторам в Украине платят 4-5% от выработанной электроэнергии, что является прямым нарушением законодательства.

Тимченко отметил, что с марта текущего года государство перестало платить за выработанные ресурсы, чем фактически нарушило гарантии, которые были даны инвесторам.

"Под риторику - слишком высокие тарифы. Я считаю, что это беспрецедентный случай", - заявил Тимченко.

По его словам, в европейской практике не было такого случая, когда инвестор подписывал меморандум о снижении тарифов и списании миллионов долларов потраченных на девелопмент.

Он отметил, что снижение "зеленых" тарифов сэкономит потребителям 80 млрд гривен.

Напомним, 10 июня Кабинет министров подписал меморандум с "зелеными" инвесторами, который позволит государству сэкономить более 2 млрд евро.

Кроме того, 21 июля Верховная рада на внеочередном заседании планирует рассмотреть законопроект о "зеленом" тарифе.