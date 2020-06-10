ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин подписал меморандум с "зелеными" инвесторами

Новости » Политика     10.06.2020 - 22:01
Кабмин подписал меморандум с "зелеными" инвесторами
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Меморандум усиливает ответственность производителей "зеленой" энергии по несбалансированному производству электроэнергии

В среду, 10 июня, Кабинет министров Украины подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы. Документ позволит государству сэкономить более 2 млрд евро до 2030 года.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сообщается, что производители "зеленой" энергетики добровольно согласились реструктурировать тарифы в сторону их уменьшения.

"В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%", - говорится в сообщении.

Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики был подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Ольгой Буславець, ответственными лицами Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Также соглашение предусматривает, что правительство обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Кроме того, документ усиливает ответственность производителей "зеленой" энергии по несбалансированному производству электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин подготовил проект меморандума с "зелеными" инвесторами об изменении условий господдержки отрасли возобновляемой энергетики.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Денис Шмыгальмеморандум
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь