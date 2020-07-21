Інвестори у "зелену" енергетику чекають прийняття гарантій, узгоджених з урядом України. У разі, якщо Верховна рада не затвердить законопроект про "зелений" тариф, "буде катастрофа для інвестиційного клімату".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

За його словами, "зеленим" інвесторам в Україні платять 4-5% від виробленої електроенергії, що є прямим порушенням законодавства.

Тимченко зазначив, що з березня поточного року держава перестала платити за вироблені ресурси, чим фактично порушила гарантії, які були надані інвесторам.

"Під риторику - занадто високі тарифи. Я вважаю, що це безпрецедентний випадок", - заявив Тимченко.

За його словами, в європейській практиці не було такого випадку, коли інвестор підписував меморандум про зниження тарифів і списання мільйонів доларів, витрачених на девелопмент.

Він зазначив, що зниження "зелених" тарифів заощадить споживачам 80 млрд гривень.

Нагадаємо, 10 червня Кабінет міністрів підписав меморандум з "зеленими" інвесторами, який дозволить державі заощадити понад 2 млрд євро.

Крім того, 21 липня Верховна рада на позачерговому засіданні планує розглянути законопроект про "зелений" тариф.