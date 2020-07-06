Снижение после роста: что происходит с курсом доллара 6 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел благодаря интервенциям НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 27,20 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 30,62 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,91 (26,96 - 3 июля), продажи - 27,20 (27,28 - 3 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (30,03 - 3 июля), продажи - 30,62 (30,63 - 3 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,46 - 3 июля), продажи 3,84 (3,88 - 3 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 30,71 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 июля справочный курс на уровне 27,17 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 июля (27,19 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 26,20 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, как вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку.

Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался ниже уровня 27,20 гривен за доллар.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может продолжить рост до 27,50 гривен за доллар

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Автор: Александр Белоус