Замедление роста: что происходит с курсом доллара 3 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара продолжает расти после заявления Смолия об отставке

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 27,28 гривен за доллар. Курс евро вырос на 8 копеек до 30,63 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,96 (26,88 - 2 июля), продажи - 27,28 (27,22 - 2 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,03 (29,92 - 2 июля), продажи - 30,63 (30,55 - 2 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,45 - 2 июля), продажи 3,88 (3,86 - 2 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 48 копеек до 30,67 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 июля справочный курс на уровне 27,19 грн/доллар, повысив его по сравнению с 2 июля (27,16 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,15 - 26,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался на уровне 27,20 гривен за доллар.

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Автор: Александр Белоус