Зниження після зростання: що відбувається з курсом долара 6 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав завдяки інтервенціям НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 27,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 30,62 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,91 (26,96 - 3 липня), продажу - 27,20 (27,28 - 3 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,05 (30,03 - 3 липня), продажу - 30,62 (30,63 - 3 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,46 - 3 липня), продажу 3,84 (3,88 - 3 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,21 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 30,71 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 липня довідковий курс на рівні 27,17 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 липня (27,19 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 26,20 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, курс долара різко пішов вгору після того, як увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку.

Завдяки інтервенцій НБУ курс на міжбанку 3 липня стабілізувався нижче рівня 27,20 гривень за долар.

Аналітики прогнозують, що на цій тижня курс долара може продовжити зростання до 27,50 гривень за долар

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Автор: Олександр Білоус