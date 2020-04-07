Снижение портовых сборов повысит конкурентоспособность украинского экспорта, - эксперт

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Старовойт отметил, что высокие портовые сборы приводят к повышению себестоимости продукции по всей цепочке горно-металлургического комплекса

Снижение портовых сборов уменьшит стоимость продукции предприятий горно-металлургического комплекса и повысит конкурентоспособность украинского экспорта. Об этом в комментариях журналистам заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт, передает РБК-Украина.

Старовойт отметил, что высокие портовые сборы приводят к повышению себестоимости продукции по всей цепочке горно-металлургического комплекса, что негативно сказывается на работе предприятий, особенно сейчас, когда металлургия переживает кризис.

По его мнению, снижение портовых сборов и тарифов на грузоперевозки железной дорогой способствовало бы повышению конкурентоспособности отечественных предприятий-экспортеров на мировом рынке, что в условиях кризиса крайне важно для страны.

"Вы же знаете, нам и железная дорога все время тарифы поднимает, и портовые сборы тоже. А это очень существенно по всей цепочке горно-металлургического. Нам, для коксохимиков это, прежде всего, потому что уголь дорогой. А мы стоим в начале этой цепи, за нами последует все остальное", - сказал Старовойт.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по словам главы Федерации металлургов Сергея Беленького, портовые сборы в Украине в 3-5 раз превышают сборы в соседних странах, и их нужно снизить в ближайшее время.