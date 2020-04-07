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Зниження портових зборів підвищить конкурентоспроможність українського експорту, - експерт

Новини » Промисловість     07.04.2020 - 10:32
Зниження портових зборів підвищить конкурентоспроможність українського експорту, - експерт
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Старовойт зазначив, що високі портові збори призводять до підвищення собівартості продукції по всьому ланцюжку гірничо-металургійного комплексу

Зниження портових зборів зменшить вартість продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу і підвищить конкурентоспроможність українського експорту. Про це в коментарі журналістам заявив генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт, передає РБК-Україна.

Старовойт зазначив, що високі портові збори призводять до підвищення собівартості продукції по всьому ланцюжку гірничо-металургійного комплексу, що негативно позначається на роботі підприємств, особливо зараз, коли металургія переживає кризу.

На його думку, зниження портових зборів і тарифів на вантажні перевезення залізницею сприяло б підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств-експортерів на світовому ринку, що в умовах кризи вкрай важливо для країни.

"Ви ж знаєте, нам і залізниця весь час підіймає тарифи, і портові збори теж. А це дуже суттєво для всього гірничо-металургійного ланцюжка. Нам, для коксохіміків це, перш за все, тому що вугілля дороге. А ми стоїмо на початку цього ланцюга, за нами піде все інше", - сказав Старовойт.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, портові збори в Україні в 3-5 разів перевищують збори в сусідніх країнах, і їх потрібно знизити найближчим часом.

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