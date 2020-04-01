Аграрии поддерживают снижение портовых сборов на 20%, - УЗА

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Любое снижение экспорта крайне негативно скажется на экономике страны

Снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев, комментируя инициативу Федерация работодателей транспорта снизить портовые сборы на 20%, передает РБК-Украина.

"Дело в том, что у нас достаточно высокие портовые сборы. И получается, что вся продукция, которая производится в Украине, в том числе и сельскохозяйственная, все дорожает по логистической цепи. Чем дешевле будут логистические цепи, тем больше доходов получат сами производители", - сказал Горбачев.

По его словам, любое снижение экспорта крайне негативно скажется на экономике страны.

"Мы без экспорта столкнемся с очень большими проблемами и по курсообразованию внутри страны, и по доходам производителей. Потому как внутреннее потребление не увеличится ни на какую продукцию. Поэтому нужно экспортировать. А второе - это, конечно, политические. Все страны делают какой-то взнос в борьбу с коронавирусом. Так вот, вклад Украины в это - это в первую очередь, конечно, помочь тем странам, которые импортозависимы, особенно продовольствие. Поэтому мы как страна, которая не имеет финансовых возможностей помогать по всему миру, мы можем помочь им продовольствием", - отметил глава Украинской зерновой ассоциации.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины, министру инфраструктуры и первому заместителю министра инфраструктуры Украины относительно возможности снижения размеров портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

Ранее, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь - экспортоориентированные отрасли экономики.