Портовые сборы в Украине в 3-5 раз выше, чем в соседних странах, - Беленький

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По его мнению, в ближайшее время портовые сборы необходимо снизить на 20-30%

Портовые сборы в Украине завышены, они в 3-5 раз превышают сборы в соседних странах, их нужно снизить в ближайшее время. Об этом в комментариях журналистам заявил глава Федерации металлургов Сергей Беленький, передает РБК-Украина.

"Портовые сборы, их размер сегодня в украинских портах мы считаем неадекватным. Он в 3-4-5 раз выше, чем во всех соседних странах, которые имеют выход к морю. Мы считаем, что их нужно снижать", - сказал Беленький.

По его мнению, в ближайшее время портовые сборы необходимо снизить на 20-30%, а позже продолжить снижение.

Как отмечает эксперт, падение спроса на железную руду со стороны металлургических заводов в Украине и ЕС оставляет украинским железорудным предприятиям выбор либо отгрузить высвободившиеся объемы в Китай, либо снижать производство. Принимая во внимание ситуацию с курсом гривны и социальную значимость железорудной отрасли, все усилия "Укрзализныци", портов и Министерства инфраструктуры должны быть сосредоточены на вывоз продукции на экспорт в полном объёме. По его словам, уменьшение расходов на логистику позволит отечественных экспортерам конкурировать на мировом рынке.

"Если это нельзя сделать резко хотя бы в 3 раза по причине того, что бюджет недополучит значительную часть средств, мы предлагаем поэтапно, хотя бы сразу процентов на 20-30 можно сделать прямо в ближайший месяц. Потом тоже постепенно снижать", - объяснил Беленький.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев заявил, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.