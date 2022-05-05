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Снимали кино для росСМИ. Оккупанты на БТР подорвались на мине

Новина українською →
Украина, Четверг 05 мая 2022 17:11
Снимали кино для росСМИ. Оккупанты на БТР подорвались на мине Фото: оккупанты на БТР подорвались на мине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты подорвались на мине во время съемок "красивого ролика" для пропагандистских телеканалов. Момент попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 72 ОМБр в Telegram.

"Для красивого ролика, несколько орков должны были на камеру проехаться по территории, из которой выбили силы ВСУ", - поделились бойцы.

Перед этим они почему-то не удосужились проверить местность на мины. В итоге, взорвались на одной.

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. Также было уничтожено почти 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.

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