Знімали кіно для росЗМІ. Окупанти на БТР підірвалися на міні

Російські окупанти підірвалися на міні під час зйомок "красивого роліка" для пропагандистських телеканалів. Момент потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 72 ОМБр у Telegram.

Перед цим вони чомусь не спромоглися перевірити місцевість на міни. У результаті вибухнули на одній.

"Для гарного ролика кілька орків мали на камеру проїхатися територією, з якої вибили сили ЗСУ", - поділилися бійці.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 700 своїх військових. Також було знищено майже 500 артилерійських систем та понад 2600 бронемашин.

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