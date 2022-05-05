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Знімали кіно для росЗМІ. Окупанти на БТР підірвалися на міні

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Україна, Четвер 05 травня 2022 17:11
Знімали кіно для росЗМІ. Окупанти на БТР підірвалися на міні Фото: окупанти на БТР підірвалися на міні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти підірвалися на міні під час зйомок "красивого роліка" для пропагандистських телеканалів. Момент потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 72 ОМБр у Telegram.

"Для гарного ролика кілька орків мали на камеру проїхатися територією, з якої вибили сили ЗСУ", - поділилися бійці.

Перед цим вони чомусь не спромоглися перевірити місцевість на міни. У результаті вибухнули на одній.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 700 своїх військових. Також було знищено майже 500 артилерійських систем та понад 2600 бронемашин.

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