Снимал обстрел Одессы. СБУ выдворила из Украины нидерландского журналиста

Нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, распространявшего видео ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины. Кроме того, ему запретили на 10 лет въезд в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.
"Дулмерс Роберт, подданный Королевства Нидерланды, прибывший в Украину освещать военные действия и получивший пресс-карту от Вооруженных сил Украины, принудительно выдворен за пределы Украины", - написал в Telegram Бартчук.
По его словам, также согласован вопрос о запрете въезда в Украину нидерландскому журналисту сроком на 3 года. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины лишила Дулмерса аккредитации. После беседы в СБУ корреспондент согласился добровольно покинуть страну.
Отмечается, что журналист попытался вернуться в Украину, но был задержан пограничниками. После этого ему запретили въезд в страну на 10 лет.
Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за съемку и публикацию последствий вражеских ударов. Также в стране запретили использовать видеорегистраторы.
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