В Украине запретили использовать видеорегистраторы
Во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов. Это необходимо для предотвращения разглашения информации врагу касаемо позиций и перемещения ВСУ.
Эту информацию РБК-Украина подтвердил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник
По словам Сеника, запрещена:
- съемка дорог общего пользования;
- съемка объектов общего назначения;
- съемка объектов инфраструктуры;
- съемка блокпостов;
- съемка расположения или же перемещении подразделений наших военных.
Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ отметил, что запрет важно соблюдать во всех регионах нашей страны, а особенно в тех, где продолжаются боевые действия.
"Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать на этом для общественности",- заявил Сеник.
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