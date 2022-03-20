В Украине запретили использовать видеорегистраторы

Во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов. Это необходимо для предотвращения разглашения информации врагу касаемо позиций и перемещения ВСУ.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник

По словам Сеника, запрещена:

съемка дорог общего пользования;

съемка объектов общего назначения;

съемка объектов инфраструктуры;

съемка блокпостов;

съемка расположения или же перемещении подразделений наших военных.

Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ отметил, что запрет важно соблюдать во всех регионах нашей страны, а особенно в тех, где продолжаются боевые действия.

"Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать на этом для общественности",- заявил Сеник.