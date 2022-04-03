Знімав обстріл Одеси. СБУ видворила з України нідерландського журналіста

Нідерландського журналіста Роберта Дулмерса, який поширював відео ракетних ударів по Одесі, позбавили акредитації і видворили з України. Крім того, йому заборонили на 10 років в'їзд в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Бартчука.
"Дулмерс Роберт, підданий Королівства Нідерланди, який прибув в Україну висвітлювати військові дії і отримав прес - карту від Збройних сил України, примусово видворений за межі України", - написав у Telegram Бартчук.
За його словами, також узгоджено питання про заборону в'їзду в Україну нідерландському журналісту терміном на 3 роки. Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України позбавила Дулмерса акредитації. Після бесіди в СБУ кореспондент погодився добровільно покинути країну.
Відзначається, що журналіст спробував повернутися в Україну, але був затриманий прикордонниками. Після цього йому заборонили в'їзд в країну на 10 років.
Нагадавши, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за зйомку та публікацію наслідків ворожих ударів. Також в країні заборонили використовувати Відеореєстратори.
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