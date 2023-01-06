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В Снігурівці та навколишніх селах відсутнє світло: в МВА пояснили причину

Фото: в Снігурівці та навколишніх селах відсутнє світло (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Снігурівці й навколишніх селах відсутнє світло у Святвечір. Невідомі зрубали дерево й пошкодили електромережу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.

"Поблизу села Кобзарці в лісосмузі невідомі особи зрубали дерево та пошкодили електромережу. Що і стало причиною того, що Снігурівка та навколишні села у Святвечір залишилися без світла", - пише пресслужба.

Наразі аварійні бригади вже працюють над пошкодженою електромережею й роблять усе можливе, аби відновити електропостачання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найближчим часом у Києві очікується сильне похолодання. Ймовірно енергосистема не буде в змозі покрити споживання у повному обсязі.

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