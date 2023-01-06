В Снегиревке и окрестных селах отсутствует свет: в ГВА объяснили причину

В Снегиревке и окрестных селах отсутствует свет в Сочельник. Неизвестные срубили дерево и повредили электросеть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снегиревской городской военной администрации Ивана Кухты.

"Вблизи села Кобзарцы в лесополосе неизвестные срубили дерево и повредили электросеть. Что и стало причиной того, что Снигиревка и окрестные села в Сочельник остались без света", - пишет пресс-служба.

Аварийные бригады уже работают над поврежденной электросетью и делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение.