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Попередили про наслідки похолодання. В КМВА оцінили стан енергосистеми в Києві

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П'ятниця 06 січня 2023 11:55
Попередили про наслідки похолодання. В КМВА оцінили стан енергосистеми в Києві Фото: в КМВА оцінили стан енергосистеми в Києві (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчим часом у Києві очікується значне похолодання, яке ще більше збільшить споживання. Ймовірно енергосистема не буде в змозі покрити споживання у повному обсязі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Наразі в енергосистемі Києва введені ліміти споживання. У разі їх перевищення в столиці застосують аварійні відключення світла.

"Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження", - пише КМВА.

Киян закликають розумно споживати електроенергію й почергово користуватись енергоємними приладами, що дозволить знизити навантаження на енергосистему.

"Усі відповідні служби постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, але ремонти потребують значних ресурсів та часу. Але ми обов’язково все відбудуємо", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні продовжує зростати споживання через поступове зниження температури повітря.

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