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У Снігурівці Миколаївської області дали світло

Фото: Снігурівка Миколаївської області підключено до електромережі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Снігурівку Миколаївської області сьогодні, 2 грудня, близько 16:00 підключили до електропостачання.

Про це заявив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Близько 16:00 у м. Снігурівка з'явилося світло. Поки що тільки в окремих мікрорайонах, але це великий шлях, який ми проходимо успішно. Дякуємо працівникам ДСНС та "Миколаївобленерго". Ви робите неможливе можливим", - йдеться у повідомленні.

За його словами, попереду ще багато роботи щодо відновлення електропостачання у селах Снігурівського району.

Нагадаємо, що раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував відновлення електропостачання у звільненому місті Снігурівка.

Раніше повідомлялося, що Снігурівку деокупували 10 листопада. Тоді українські військові опублікували відео із населеного пункту.

Також повідомлялося, що у Снігурівці з 21 листопада ввели комендантську годину. Він триватиме з 18:00 до 07:00.

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Миколаївська областьЕлектроенергія