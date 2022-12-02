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В Снигиревке Николаевской области дали свет

Фото: Снигиревка Николаевской области подключена к электросети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Снигиревку Николаевской области сегодня, 2 декабря, около 16:00 подключили к электроснабжению.

Об этом заявил начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Около 16:00 в г. Снигиревка появился свет. Пока только в отдельных микрорайонах, но это большой путь, который мы проходим успешно. Спасибо работникам ГСЧС и "Николаевоблэнерго". Вы делаете невозможным возможным", - говорится в сообщении.

По его словам, впереди еще много работы по восстановлению электроснабжения в селах Снигиревского района.

Напомним, что ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал возобновление электроснабжения в освобожденном городе Снигиревка.

Ранее сообщалось, что Снигиревку деоккупировали 10 ноября. Тогда украинские военные опубликовали видео из населенного пункта.

Также сообщалось, что в Снигиревке с 21 ноября ввели комендантский час. Он продлится с 18:00 до 07:00.

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Николаевская областьЭлектроэнергия