В Снигиревке Николаевской области дали свет

Об этом заявил начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Около 16:00 в г. Снигиревка появился свет. Пока только в отдельных микрорайонах, но это большой путь, который мы проходим успешно. Спасибо работникам ГСЧС и "Николаевоблэнерго". Вы делаете невозможным возможным", - говорится в сообщении.

По его словам, впереди еще много работы по восстановлению электроснабжения в селах Снигиревского района.