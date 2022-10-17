Снігур програла на старті турніру в Руані

Open Capfinances Rouen Metropole, жінки, 1/16 фіналу

Дарт – Снігур – 2:0 (7:5, 6:2)

Опір юної українки досвідченіша суперниця подолала в двох сетах. Хоча старт зустрічі був за Снігур. 20-річна тенісистка з двома брейками впевнено повела в дебюті (3:0). Однак, так само легко двічі програла гейми на своїй подачі.

Після гойдалок у середині партії Снігур поступилася у найвідповідальніший момент. Вона за рахунку 5:6 не змогла впоратися з натиском Дарт і віддала їй 12-й гейм, а з ним і перший сет.

Натомість у другій партії боротьби фактично не вийшло. Британська тенісистка дотиснула опонентку всього за 34 хвилини. Почала Снігур непогано – взяла гейм на подачі Дарт.

Та далі українка програла 4 гейми поспіль. І хоч зуміла взяти ще один на своїй подачі, та зупинити британку не змогла. Снігур знову поступилася у геймі на власній подачі, а Дарт реалізувала матч-пойнт із першої спроби.

Раніше українка Людмила Кіченок поділилася емоціями від потрапляння на Підсумковий турнір-2022 у парі з латвійкою Остапенко. WTA Finals відбудеться в Далласі, а до цього українсько-латвійський дует виступить у Гвадалахарі.