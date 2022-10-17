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Снигур проиграла на старте турнира в Руане

Фото: Дарья Снигур зачехлила ракетку на французской земле (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисная надежда Дарья Снигур не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA во французском Руане, уступив британке Гарриет Дарт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Open Capfinances Rouen Metropole, женщины, 1/16 финала

Дарт – Снигур – 2:0 (7:5, 6:2)

Сопротивление юной украинки более опытная соперница преодолела в двух сетах. Хотя старт встречи был за Снигур. 20-летняя теннисистка с двумя брейками уверенно повела в дебюте (3:0). Однако, так же легко дважды проиграла геймы на своей подаче.

После качелей в середине партии Снигур уступила в самый ответственный момент. Она при счете 5:6 не смогла справиться с напором Дарт и отдала ей 12-й гейм, а с ним и первый сет.

А во второй партии борьбы фактически не получилось. Британская теннисистка дожала оппонентку всего за 34 минуты. Начала Снигур неплохо – взяла гейм на подаче Дарт.

Но дальше украинка проиграла 4 гейма подряд. И хотя сумела взять еще один на своей подаче, но остановить британку не смогла. Снигур снова уступила в гейме на собственной подаче, а Дарт реализовала матч-пойнт с первой попытки.

Ранее украинка Людмила Киченок поделилась эмоциями от попадания на Итоговый турнир-2022 в паре с латышкой Остапенко. WTA Finals состоится в Далласе, а до этого украинско-латвийский дуэт выступит в Гвадалахаре.

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

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