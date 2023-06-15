Снігур програла в другому раунді турніру в Ноттінгемі

Rothesay Open Nottingham, 2-й раунд

Бултер – Снігур – 2:0 (7:5, 6:3)

Молода українка поступилася в двох сетах господарці кортів Кеті Бултер. Хоча розпочала Снігур доволі непогано. З брейком вона повела в середині першої партії (3:1), а згодом після затяжного розіграшу зі сімома (!) відіграними брейк-пойнтами набрала важливий пункт.

Утім, британка зуміла перехопити ініціативу. Для перемоги ж у сеті їй вистачило всього двох брейків. Перший допоміг зрівняти проміжний рахунок (4:4). Натомість другий Бултер оформила в найвідповідальнішим момент – коли на табло було 6:5 на її користь.

У другому сеті Снігур намагалася нав'язати конкуренцію британській тенісистці. Після перших геймів суперниці йшли на рівних. Проте, поступово запал українки згас, а Бултер додала та з трьома брейками за чотири гейми вийшла подавати на матч. Фінальний гейм господарка змагань виграла "під нуль".

Отже, Снігур зачохлила ракетку в Ноттінгемі. Натомість Бултер у чвертьфіналі може зійтися з іншою українською тенісисткою – Ангеліною Калініною. Для цього перша ракетка України зобов'язана перемагати британку Гаррієт Дарт.