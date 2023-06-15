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Снигур проиграла во втором раунде турнира в Ноттингеме

Фото: Дарья Снигур не преодолела 1/8 финала Rothesay Open (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Поражением для украинской теннисистки Дарьи Снигур обернулся второй круг соревнований на траве в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay Open Nottingham, 2-й раунд

Бултер – Снигур – 2:0 (7:5, 6:3)

Молодая украинка уступила в двух сетах хозяйке кортов Кэти Бултер. Хотя начала Снигур довольно неплохо. С брейком она повела в середине первой партии (3:1), а затем после затяжного розыгрыша с семью (!) отыгранными брейк-пойнтами набрала важный пункт.

Впрочем, британка смогла перехватить инициативу. Для победы же в сете ей хватило всего двух брейков. Первый помог сравнять промежуточный счет (4:4). Второй Бултер оформила в самый ответственный момент – когда на табло было 6:5 в ее пользу.

Во втором сете Снигур пыталась навязать конкуренцию британской теннисистке. После первых геймов соперницы шли на равных. Тем не менее, постепенно пыл украинки погас, а Бултер добавила и с тремя брейками в четырех геймах вышла подавать на матч. Финальный гейм хозяйка соревнований выиграла "под ноль".

Итак, Снигур зачехлила ракетку в Ноттингеме. В свою очередь Бултер в четвертьфинале может сойтись с другой украинской теннисисткой – Ангелиной Калининой. Для этого первая ракетка Украины обязана побеждать британку Гарриет Дарт.

К слову, украинка Свитолина впервые вернулась в топ-100 рейтинга WTA после рождения дочери.

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Теннис