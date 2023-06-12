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Світоліна повернулася в топ-100 світового тенісу за два місяці після декрету

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Київ, Понеділок 12 червня 2023 10:10
Світоліна повернулася в топ-100 світового тенісу за два місяці після декрету Фото: Еліна Світоліна повертається до тенісної еліти (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Черговий ривок у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) зробила найсильніша українка в історії Еліна Світоліна. До першої сотні потрапили ще чотири її співвітчизниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Першою ракеткою України залишилася Ангеліна Калініна. Вона піднялася вгору на одну позицію та замкнула топ-25.

Невеликий прогрес продемонструвала і Марта Костюк. Із результатом +4 сходинки вона опинилася на 35-му місці. Досвідчена Леся Цуренко, яка сенсаційно дійшла до 1/8 фіналу French Open, злетіла на 21 позицію вгору та посідає 45-те місце.

Прогрес на понад 100 сходинок завдяки виходу в чвертьфінал "Ролан Гарроса" вдався Світоліній. 28-річна українка, яка восени стала матір'ю і повернулася на корт у квітні, піднялася вже на 73-тє місце. В активі колишньої третьої ракетки світу 797 рейтингових очок. На попередніх рубежах втрималася Катерина Байндль (83-тя позиція).

Лідером же рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Польська тенісистка виграла третій Відкритий чемпіонат Франції за 4 роки та не підпустила головних конкуренток у турі. Другою залишилася Аріна Сабаленко з Білорусі, а на третю сходинку піднялася казашка Єлена Рибакіна.

Світоліна повернулася в топ-100 світового тенісу за два місяці після декрету

До слова, напередодні Джоковіч виграв "Ролан Гаррос" серед чоловіків і встановив новий рекорд здобутими мейджорами.

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