Без снігу, але з дощем: прогноз погоди в Україні на 1 січня

Погода в Україні 1 січня буде місцями з дощем. Але снігу українцям сьогодні очікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У перший день року снігу в Україні не буде. Вдень на заході, півночі і у Вінницькій області помірний дощ. На Закарпатті та в Карпатах сильні дощі, можливий мокрий сніг.

На решті території країни без опадів. В центральних, південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний зі швидкістю 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень +2 +7 градусів, а на півдні до +11. Температура вночі від +3 до -2 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями, вдень очікується дощ. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +4 +6, а вночі близько нуля.