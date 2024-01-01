Без снега, но с дождем: прогноз погоды в Украине на 1 января

Погода в Украине 1 января будет местами с дождем. Но снега украинцам сегодня ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В первый день года снега в Украине не будет. Днем на западе, севере и в Винницкой области умеренный дождь. На Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, возможен мокрый снег.

На остальной территории страны без осадков. В центральных, южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +2 +7 градусов, а на юге до +11. Температура ночью от +3 до -2 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, днем ожидается дождь. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем +4 +6, а ночью около нуля.