Сніговий шторм у США: тисячі авіарейсів скасували, оголошено надзвичайний стан

На північний схід США обрушився снігопад, у деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Тисячі авіарейсів скасовано, пасажири застрягли в аеропортах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нью-Йорк і Нью-Джерсі засипало снігом

Снігопад порушив авіасполучення після святкових вихідних і спонукав владу Нью-Йорка і Нью-Джерсі оголосити надзвичайний стан у зв'язку з погодними умовами. Жителям більшої частини північного сходу рекомендували утриматися від поїздок дорогами через небезпечні умови.

Губернаторка Нью-Йорку Кеті Хочул написала, що безпека жителів міста - її головний пріоритет, і продовжила закликати до крайньої обережності протягом усього шторму.

До ранку суботи на території від Сірак'юсу, у центральній частині штату Нью-Йорк до Лонг-Айленду на південному сході штату, а також у Коннектикуті, випало від шести до десяти дюймів снігу (від 15 до 25 сантиметрів).

У Нью-Йорку за ніч випало від двох до чотирьох дюймів снігу, а в Центральному парку - 4,3 дюйма. Це найбільший снігопад з 2022 року.

"Хороша новина в тому, що найсильніший снігопад закінчився. Сьогодні вранці залишилося лише кілька снігових пластівців, які до полудня припиняться", - сказав Боб Оравек, метеоролог Центру прогнозування погоди Національної метеорологічної служби поблизу Вашингтона, округ Колумбія.

Тисячі рейсів скасовано, мандрівники застрягли в аеропортах

Але наслідки відчули на собі мандрівники. За даними сайту відстеження рейсів FlightAware, до вечора суботи понад 9000 внутрішніх рейсів по США було скасовано або затримано, багато з них у районі Нью-Йорку, зокрема в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді, аеропорту Ла-Гуардія і міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті.

Представники American Airlines, United Airlines і JetBlue Airways повідомили Reuters, що авіакомпанії скасували збори за зміну бронювання, які зазвичай стягують за перебронювання, для пасажирів, чиї плани поїздок можуть бути порушені збоями, пов'язаними з погодою.

Пенсільванія, Нью-Джерсі та Массачусетс під загрозою

Попередження про крижаний шторм і рекомендації щодо зимової погоди також було опубліковано для більшої частини Пенсільванії та більшої частини Массачусетсу.

У Нью-Джерсі та Пенсільванії було введено обмеження для комерційного транспорту на деяких дорогах, включно з багатьма міжштатними автомагістралями.

"Цей шторм створить небезпечні дорожні умови і вплине на поїздки у святкові дні", - заявила виконувачка обов'язків губернатора Нью-Джерсі Тахеша Вей у своїй заяві.

"Ми закликаємо мандрівників утриматися від поїздок під час шторму і дозволити ремонтним бригадам працювати на дорогах", - додала вона.