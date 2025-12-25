Каліфорнію на Різдво накрив шторм: у Лос-Анджелесі загроза торнадо

У Південній Каліфорнії в середу проливні дощі призвели до масштабних раптових повеней. Лос-Анджелес опинився під загрозою торнадо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що влада також закликала автомобілістів утриматися від поїздок, а жителів районів, розташованих нижче схилів передгір'їв і каньйонів, які постраждали від лісових пожеж, - евакуюватися.

За даними синоптиків, в окремих районах інтенсивність опадів перевищувала 2,5 см на годину. Зливи були спричинені так званою "атмосферною рікою" - потужним потоком вологого повітря з Тихого океану, який накрив територію Великого Лос-Анджелеса.

Що кажуть синоптики

Національна метеорологічна служба США прогнозує, що шторм, який розпочався напередодні Різдва, триватиме до п'ятниці. Це створює небезпечні умови на дорогах у період активних святкових поїздок. У відомстві попередили, що загроза для життя збережеться щонайменше до Різдва.

Попередження про раптову повінь оголошено на більшій частині округу Лос-Анджелес до 18:00 за місцевим часом. Водіїв закликали не виїжджати без нагальної потреби і суворо дотримуватися розпоряджень про евакуацію.

Лос-Анжелес під загрозою

Влада Лос-Анджелеса повідомила, що накази про евакуацію зачепили близько 130 будинків, які вважаються особливо вразливими до зсувів і селевих потоків. Йдеться про райони, де торік лісові пожежі завдали серйозної шкоди, зокрема в Пасифік-Палісейдс.

Дощі супроводжувалися сильними поривами вітру, здатними повалити дерева та лінії електропередач. У гірських районах Сьєрра-Невади очікується рясний снігопад. За словами метеоролога Аріель Коен, до ранку середи в деяких передгір'ях випало від 10 до 20 см опадів, зафіксовано численні зсуви ґрунту.

Крім того, синоптики випустили рідкісне попередження про торнадо для частини східно-центрального округу Лос-Анджелес через потужну грозову активність у районі міста Альгамбра.