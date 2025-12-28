ua en ru
Снежный шторм в США: тысячи авиарейсов отменили, объявлено чрезвычайное положение

Воскресенье 28 декабря 2025 04:55
Снежный шторм в США: тысячи авиарейсов отменили, объявлено чрезвычайное положение Фото: шторм в Нью-Йорке (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На северо-восток США обрушился снегопад, в некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Тысячи авиарейсов отменены, пассажиры застряли в аэропортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нью-Йорк и Нью-Джерси засыпало снегом

Cнегопад нарушил авиасообщение после праздничных выходных и побудил власти Нью-Йорка и Нью-Джерси объявить чрезвычайное положение в связи с погодными условиями. Жителям большей части северо-востока рекомендовали воздержаться от поездок по дорогам из-за опасных условий.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул написала, что безопасность жителей города - ее главный приоритет.и продолжила призывать к крайней осторожности на протяжении всего шторма.

К утру субботы на территории от Сиракьюса, в центральной части штата Нью-Йорк до Лонг-Айленда на юго-востоке штата, а также в Коннектикуте, выпало от шести до десяти дюймов снега (от 15 до 25 сантиметров).

В Нью-Йорке за ночь выпало от двух до четырех дюймов снега, а в Центральном парке - 4,3 дюйма. Это самый большой снегопад с 2022 года.

"Хорошая новость в том, что самый сильный снегопад закончился. Сегодня утром осталось лишь несколько снежных хлопьев, которые к полудню прекратятся"", - сказал Боб Оравек, метеоролог Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы вблизи Вашингтона, округ Колумбия.

Тысячи рейсов отменены, путешественники застряли в аэропортах

Но последствия ощутили на себе путешественники. По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, к вечеру субботы более 9000 внутренних рейсов по США были отменены или задержаны, многие из них в районе Нью-Йорка, включая международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, аэропорт Ла-Гуардия и международный аэропорт Ньюарк Либерти.

Представители American Airlines, United Airlines и JetBlue Airways сообщили Reuters, что авиакомпании отменили сборы за изменение бронирования, обычно взимаемые за перебронирование, для пассажиров, чьи планы поездок могут быть затронуты сбоями, связанными с погодой.

Пенсильвания, Нью-Джерси и Массачусетс под угрозой

Предупреждения о ледяном шторме и рекомендации по зимней погоде также были опубликованы для большей части Пенсильвании и большей части Массачусетса.

В Нью-Джерси и Пенсильвании были введены ограничения для коммерческого транспорта на некоторых дорогах, включая многие межштатные автомагистрали.

"Этот шторм создаст опасные дорожные условия и повлияет на поездки в праздничные дни", - заявила исполняющая обязанности губернатора Нью-Джерси Тахеша Уэй в своем заявлении.

"Мы призываем путешественников воздержаться от поездок во время шторма и позволить ремонтным бригадам работать на дорогах", - добавила она.

Напомним, в Южной Калифорнии на днях проливные дожди привели к масштабным внезапным наводнениям. Лос-Анджелес оказался под угрозой торнадо.

Также сообщалось, что в Южной Калифорнии из-за зимнего шторма три человека погибли. Введено чрезвычайное положение.

