Снігова пастка у Києві: запроваджено жорсткі обмеження, які змінять плани водіїв

Автор: Оксана Гапончук

У Києві через складні погодні умови з вечора 15 лютого обмежили в’їзд фур і попросили містян пересісти на метро та автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

За словами мера, щоб зменшити навантаження на дороги та дати змогу комунальним службам безперешкодно розчищати сніг, з 22:00 15 лютого по відношенню до великовантажного транспорту застосовано обмеження.

Це рішення ухвалено, щоб:

  • звільнити основні магістралі для роботи снігоприбиральної техніки;

  • запобігти виникненню "фурових" заторів на підйомах та вузьких ділянках;

  • мінімізувати кількість ДТП за участю габаритного транспорту.

Кличко наголосив, що такі заходи є тимчасовими й діятимуть до стабілізації погодних умов. Водіїв закликають не залишати авто на узбіччях, щоб не ускладнювати роботу спецтехніки, а також дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Мешканцям рекомендують за можливості користуватися громадським транспортом, зокрема метро, яке під час негоди працює стабільно та дозволяє уникнути заторів у години пік.

Протягом понеділка очікується продовження опадів та ожеледиця. Саме тому в КМВА закликали пішоходів:

  1. Перетинати дорогу лише у встановлених місцях (гальмівний шлях авто на слизькій дорозі збільшується в рази).

  2. Бути обережними на тротуарах і уникати зон під дахами будівель (через можливий схід снігу).

Влада продовжує моніторити ситуацію. Усі комунальні служби координуються в єдиному центрі, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність Києва попри лютневу завірюху.

Нагадаємо, що 10 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва поведнули тепло до багатоповерхівок після масованого ворожого удару. Водночас кілька будинків досі без опалення через технічні проблеми.

