Снежная ловушка в Киеве: введены жесткие ограничения, которые изменят планы водителей

По словам мэра, чтобы уменьшить нагрузку на дороги и дать возможность коммунальным службам беспрепятственно расчищать снег, с 22:00 15 февраля по отношению к большегрузному транспорту применены ограничения.

Это решение принято, чтобы:

освободить основные магистрали для работы снегоуборочной техники;

предотвратить возникновение заторов с участием фур на подъемах и узких участках;

минимизировать количество ДТП с участием габаритного транспорта.

Кличко отметил, что такие меры являются временными и будут действовать до стабилизации погодных условий.

Мэр города призвал водителей не оставлять авто на обочинах, чтобы не затруднять работу спецтехники, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Жителям рекомендовано по возможности пользоваться общественным транспортом, в частности метро, которое во время непогоды работает стабильно и позволяет избежать пробок в часы пик.

В течение понедельника ожидается продолжение осадков и гололедица. Именно поэтому в КГГА призвали пешеходов:

пересекать дорогу только в установленных местах (тормозной путь авто на скользкой дороге увеличивается в разы);

быть осторожными на тротуарах и избегать зон под крышами зданий (из-за возможного схода снега).

Власти продолжают мониторить ситуацию. Все коммунальные службы координируются в едином центре, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность Киева, несмотря на февральскую метель.