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Снігопади у Туреччині призупинили життя людей: наслідки негоди (фото, відео)

Снігопади в Туреччині паралізували життя деяких провінцій (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Снігопади й хуртовини, що "накрили" днями Туреччину, буквально паралізували життя низки регіонів. У щонайменше 24 провінціях призупинили навчання, а дороги в деяких населених пунктах перетворились на снігові пастки.

РБК-Україна розповідає про наслідки негоди для мешканців і гостей країни.

Наслідки снігопадів у Туреччині

У Туреччині впродовж останніх кількох днів випало чимало опадів у вигляді снігу.

Ще у понеділок, 25 листопада, через несприятливі погодні умови - снігопади, хуртовини, штормові пориви вітру та ожеледицю на дорогах - освітній процес "поставили на паузу" у 20 провінціях Туреччини.

 

Станом на 26 листопада школи, за наказами місцевих губернаторів, закрили у щонайменше 24 провінціях країни.

Рух транспорту в багатьох населених пунктах ускладнено. Деякі дороги з огляду на погодні умови було перекрито.

Подекуди було зафіксовано серйозні дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

 

Через рясні снігопади (особливо у північних, центральних і східних областях), життя в сільській місцевості буквально зупинилося.

Снігу випало настільки багато, що його не витримували навіть деякі дахи.

Відомо про щонайменше двох загиблих (у провінціях Мерсін і Малатья) людей. У центральній провінції Караман на смерть замерзли близько 350 овець і кілька ослів.

Велика кількість людей потрапили у снігові пастки на дорогах (особливо на високогір'ї).

Муніципальні команди у різних регіонах врятували понад 800 осіб (декого з них розмістили у гостьових будинках).

У вівторок, 26 листопада, Державна метеорологічна служба Туреччини оголосила жовтий рівень тривоги (що вказує на потенційну небезпеку) для багатьох провінцій центрального регіону країни.

Оповіщення щодо погодних умов від метеослужби (карта: mgm.gov.tr)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки руйнівних повеней у Великій Британії.

Читайте також, як Центральна Америка готувалась до шторму "Сара".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Duvar English, Social News XYZ, CNN Türk, MGM (mgm.gov.tr), сторінки "KarayollariGM", "Disaster News", "ITTEHAAD NWs" і "Disasters Daily" у соцмережі Х, сторінка "The Heart of Turkiye" у Facebook, YouTube-канали "New Newspaper Today" та "Wild WeatherUS".

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