Снегопады в Турции приостановили жизнь людей: последствия непогоды (фото, видео)

В Турции за последние несколько дней выпало немало осадков в виде снега.

Еще в понедельник, 25 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий - снегопадов, метелей, штормовых порывов ветра и гололедицы на дорогах - образовательный процесс "поставили на паузу" в 20 провинциях Турции.

По состоянию на 26 ноября школы, согласно указам местных губернаторов, закрыли в по меньшей мере 24 провинциях страны.

Движение транспорта во многих населенных пунктах затруднено. Некоторые дороги из-за погодных условий были перекрыты.

Кое-где были зафиксированы серьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Из-за обильных снегопадов (особенно в северных, центральных и восточных областях) жизнь в сельской местности буквально остановилась.

Снега выпало так много, что его не выдерживали даже некоторые крыши.

Известно о по меньшей мере двух погибших (в провинциях Мерсин и Малатья) людях. В центральной провинции Караман насмерть замерзли около 350 овец и несколько ослов.

Большое количество людей попали в снежные ловушки на дорогах (особенно на высокогорье).

Муниципальные команды в разных регионах спасли более 800 человек (некоторых из них разместили в гостевых домах).

#BREAKING A 70-летняя женщина была зажата после того, как уходила в холм в Турке в Antalya Governorate в течение длительного снегопада. He had two sheep and a chicken with him. pic.twitter.com/lwllfoQ6Xn — ITTEHAAD NWs (@ITTEHAADNW) November 26, 2024