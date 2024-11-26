RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Снегопады в Турции приостановили жизнь людей: последствия непогоды (фото, видео)

Снегопады в Турции парализовали жизнь некоторых провинций (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Снегопады и метели, которые "накрыли" на днях Турцию, буквально парализовали жизнь ряда регионов. В по меньшей мере 24 провинциях приостановили обучение, а дороги в некоторых населенных пунктах превратились в снежные ловушки.

РБК-Украина рассказывает о последствиях непогоды для жителей и гостей страны.

Последствия снегопадов в Турции

В Турции за последние несколько дней выпало немало осадков в виде снега.

Еще в понедельник, 25 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий - снегопадов, метелей, штормовых порывов ветра и гололедицы на дорогах - образовательный процесс "поставили на паузу" в 20 провинциях Турции.

 

По состоянию на 26 ноября школы, согласно указам местных губернаторов, закрыли в по меньшей мере 24 провинциях страны.

Движение транспорта во многих населенных пунктах затруднено. Некоторые дороги из-за погодных условий были перекрыты.

Кое-где были зафиксированы серьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

 

Из-за обильных снегопадов (особенно в северных, центральных и восточных областях) жизнь в сельской местности буквально остановилась.

Снега выпало так много, что его не выдерживали даже некоторые крыши.

Известно о по меньшей мере двух погибших (в провинциях Мерсин и Малатья) людях. В центральной провинции Караман насмерть замерзли около 350 овец и несколько ослов.

Большое количество людей попали в снежные ловушки на дорогах (особенно на высокогорье).

Муниципальные команды в разных регионах спасли более 800 человек (некоторых из них разместили в гостевых домах).

Во вторник, 26 ноября, Государственная метеорологическая служба Турции объявила желтый уровень тревоги (что указывает на потенциальную опасность) для многих провинциях центрального региона страны.

Уведомления о погодных условиях от метеослужбы (карта: mgm.gov.tr)

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях разрушительных наводнений в Великобритании.

Читайте также, как Центральная Америка готовилась к шторму "Сара".

При подготовке материала были использованы следующие источники: Duvar English, Social News XYZ, CNN Türk, MGM (mgm.gov.tr), страницы "KarayollariGM", "Disaster News", "ITTEHAAD NWs" и "Disasters Daily" в соцсети Х, страница "The Heart of Turkiye" в Facebook, YouTube-каналы "New Newspaper Today" и "Wild WeatherUS".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вячеслав НегодаТурцияШтормовое предупреждениеПогодаСнегопад